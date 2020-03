Delta Air Lines, dall'11 marzo stop anche al volo Atlanta-Roma

(Teleborsa) - Per la progressiva diffusione di COVID-19 in Italia,La ripresa del volo stagionale da Detroit-Roma sarà inoltre ritardata al 1° maggio. Inizialmente era previsto che il collegamento riprendesse il 1° aprile. Delta. Anche la ripresa del volo stagionale New York-JFK-Marco Polo di Venezia (VCE) è rinviata al 21 maggio.I passeggeri che viaggiano con. Il New York JFK-Roma Fiumicino (FCO) sarà così l’unico volo Delta per l’Italia in questo periodo, marzo e aprile, con frequenza 5 volte la settimana.