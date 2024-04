Poco mossa la Borsa americana in attesa di inflazione e trimestrali

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -, dopo le perdite della settimana scorsa, per le. I commenti hawkish dei funzionari della banca centrale statunitense della scorsa settimana e i rapporti sulla produzione e sull'occupazione più forti del previsto hanno mostrato un'economia resiliente, allentando la pressione sulla Fed per tagliare rapidamente i tassi di interesse.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 51% per un, in ribasso rispetto al 58% di una settimana fa. Oggi gli investitori monitoreranno i commenti del presidente della Fed di Chicagoe del suo omologo di MinneapolisL'agenda macroeconomica è oggi priva di dati significativi. Su questo fronte, l'attenzione è rivolta alla(CPI) statunitense, la cui pubblicazione è in calendario per mercoledì, che dovrebbe mostrare un aumento dell'inflazione complessiva al 3,4% su base annua, dal 3,2% di febbraio. Inoltre, mercoledì saranno pubblicati i verbali della riunione di marzo della Fed, che dovrebbero fornire ulteriori indicazioni sui potenziali tagli dei tassi.Questa settimana vede anche l'riferita ai primi tre mesi del 2024. I colossi bancari statunitensipubblicheranno i loro dati venerdì. Tra le grandi società, anchediffonderanno i conti durante la settimana.Guardando aidi Wall Street, ilche si ferma a 38.941 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.205 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,06%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,01%).