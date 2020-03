Neodecortech prosegue il programma di buy-back

Neodecortech

(Teleborsa) -comunica di aver acquistato in data 3, 4, 5 e 6 marzo 2020,(pari al 0,06% del capitale sociale), alper un controvalore complessivo di 24.510,00 euro nell'ambito della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie approvata dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2019.A seguito degli acquisti comunicati in data 9 marzo 2020, la Società detiene n. 115.500 azioni proprie pari allo 0,882% del capitale sociale.Nel frattempo sul listino milanese composto rialzo per la società leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, che si muove con un guadagno dello 0,67%.