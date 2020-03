Banco BPM acquista azioni proprie

Banco BPM

(Teleborsa) -ha acquistato nel periodo dal 9 all'11 marzo 2020, estremi compresi, complessive(pari allo 0,21% delle azioni ordinarie in circolazione) al, per un controvalore totale pari a 4.072.010 euro.A seguito delle operazioni sopraindicate, il Banco BPM in data odierna ha concluso il Programma e tenuto conto delle altre azioni proprie già in portafoglio all'avvio del Programma (n. 3.654.892), Banco BPM possiede direttamente alla data odierna n. 6.819.892 azioni proprie, pari allo 0,45% del capitale sociale.