Tesmec, CdA approva biloancio e linea finanziamento come riserva liquidità

Tesmec

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio d’Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, che registra un incremento del fatturato a 200,7 milioni di euro rispetto ai 194,6 milioni di euro al 31 dicembre 2018), un EBITDA di 27,4 milioni di euro (18,9 milioni di euro nel 2018) ed un utile netto pari a 3 milioni di euro (rispetto ad un utile pari a 44 mila euro al 31 dicembre 2018).Il CdA ha anche approvato undi euro con le parti correlate TTC, azionista di maggioranza della Società, e MTS società indirettamente controllata da TTC e azionista di Tesmec. Il finanziamento, erogabile in una o più tranche per un periodo di di 36 mesi, fruttifero al tasso annuo pari al 2%, è funzionale a fornire al Gruppo Tesmec unache consenta al Gruppo di fronteggiare l’eventuale carenza di liquidità che dovesse determinarsi dal rallentamento delle attività produttive e commerciali del Gruppo per effetto dell’conseguente alla diffusione del virus Covid-19.A proposito dell'emergenza, la società ritiene che gli impatti di tale situazione non abbiano conseguenze materiali sull'attività ordinaria di medio periodo, mentrederivanti dal rallentamento delle attività produttive e commerciali