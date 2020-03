Gioielli italiani potenziali prede di scalate? La possibilità attualmente è remota

ENI

(Teleborsa) - Le borse continuano a crollare così come le, in una disfatta senza fine per- dall'energia alla difesa, dalle banche alle assicurazioni - per alcunee società ad elevato standing, che. E tornano in auge così le voci che parlano dellaGuardando alle performance delle, emerge che ladi molte società si è pressochéin pochissime settimane. E' il caso dell', oil company italiana controllata dallo Stato, con un peso importante in Medioriente ed un ruolo da protagonista nella transizione energetica. Il suoè crollato, dopo che le azioni hanno ceduto da inizio anno il 53%. Discorso analogo per, prima banca del Paese e facile preda di offerte ostili, in un settore già in fase di consolidamento. Ca' de Sas si comprerebbe oggi condi euro (-41% la performance da inizio anno). E che dire di? Il Leone di Trieste è sempre stato ambito e guardato con un certo interesse dai francesi die dai tedeschi di. La sua capitalizzazione è crollatadi euro, con una perdita da inizio anno del 39%. E poi c'è, che pur operando in un settore attualmente in crisi (automotive), si è unita di recente aper rafforzare la sua posizione nella mobilità del futuro. Le azioni del gioiello della famiglia Agnelli hanno perso oltre il 45% ed oggi l'azienda torinese si acquisterebbe con. E c'è un altro settore chiave per l'Italia, quello della difesa e dello spazio, dove opera, acquistabile condi euro, dopo che il titolo ha ceduto il 48% da inizio anno. Più al sicuro l', per la quale ci vorrebbe una(attuale capitalizzazione), avendo perduto sino ad oggi meno delle connazionali (-22% da inizio anno)., anche se lache qualche grande holding straniera possa approfittare del momento appare, considerando che la crisi ha una ampiezza globale e che isi trovano oggi in: tanto per citare l'esempio di Generali, AXA ha ceduto circa il 47% da inizio anno e Allianz il 39%. E dal momento che questa crisi potrebbe avere una durata prolungata ed effetti gravi e duraturi sull'economia, è ipotizzabile chepiù o meno lunga.Discorso diverso quando sarà avviata la, perché a quel punto, undi recupero dei mercati, potrà eventualmente far emergere la maggior convenienza di talune acquisizioni,