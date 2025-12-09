FSI SGR, ok dall'Antitrust all'acquisto di Banca Sconto per progetto TNB con Azimut

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM
) ha deliberato di non avviare l'istruttoria sull'acquisizione da parte di FSI SGR del controllo esclusivo di Banca Sconto
(inclusiva dei rami Azimut e delle loro controllate), attualmente parte del Gruppo Bancario IBL Banca. Secondo l'Antitrust, l'operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
L'operazione si articola nelle seguenti tre fasi, che si realizzeranno all'incirca contestualmente: acquisizione, da parte di Azimut, dell'intero capitale sociale di Banca Sconto, come risultante dal carve out da IBL; scissione parziale dei rami Azimut
, con assegnazione a Banca Sconto degli stessi. In particolare, confluiranno in Banca Sconto a) le attività svolte principalmente nell'ambito della distribuzione di prodotti del risparmio gestito, b) i rapporti con circa 900 consulenti finanziari, c) i rapporti intrattenuti da ACM e AFI con i relativi clienti, nonché alcune partecipazioni societarie detenute da Azimut
per il tramite di tali rami prima del closing; infine, acquisizione, da parte di FSI, per conto del fondo di investimento FSI II e di taluni co-investitori, di una partecipazione pari all'80% del capitale sociale di Banca Sconto da Azimut, che rimarrà socio di minoranza.
L'operazione contempla, inoltre, la modifica
dell'operatività di Banca Sconto al fine di integrare l'operatività dei rami Azimut e della sua denominazione sociale in TNB
, nonché la sottoscrizione di accordi per regolare i rapporti commerciali tra il gruppo Azimut e TNB per la distribuzione, da parte di TNB, di prodotti del gruppo Azimut.
L'Antitrust rileva che, per quanto riguarda il settore del risparmio gestito
, nella fase produttiva, FSI è attiva nella sola produzione di fondi comuni di investimento di tipo chiuso con una quota, anche considerando le possibili segmentazioni del mercato, sempre inferiore al (1-5%), mentre la target è attiva nella sola gestione su base individuale di patrimoni mobiliari, con una quota di mercato inferiore all'1%. Le parti non sono attive nel mercato dei prodotti della previdenza complementare. Non sussistono, dunque, sovrapposizioni orizzontali in relazione ai mercati della produzione dei servizi del risparmio gestito.
A livello distributivo
, non si verificano sovrapposizioni di carattere orizzontale di rilievo. Infatti, in relazione al mercato della distribuzione di fondi comuni di investimento, FSI è attiva esclusivamente nella distribuzione di due fondi comuni di investimento alternativi di tipo chiuso riservati, con una quota ampiamente inferiore all'1%; la target distribuisce sia fondi aperti che chiusi, questi ultimi dedicati sia a fondi riservati a investitori qualificati sia, principalmente, alla clientela retail, con una quota pari a circa l'(1-5%) ove considerata a livello nazionale e comunque non superiore a circa il (5-10%) a livello locale. Non risultano quindi sovrapposizioni orizzontali significative fra le attività delle parti, anche a fronte di un contesto competitivo caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti, nazionali e internazionali (fra gli altri, Intesa Sanpaolo
, UniCredit
, BPER
, Mediolanum
, Generali
, Allianz
e Fineco
), in grado di esercitare una notevole pressione concorrenziale
In merito ai mercati della distribuzione dei servizi di gestione su base individuale di patrimoni mobiliari e in fondi
e dei servizi di gestione di prodotti della previdenza complementare, non essendo FSI attiva in tale fase, non si verificano sovrapposizioni orizzontali. Analogamente, FSI non è operativa nel mercato della consulenza in materia di investimenti
, nel quale la target detiene una quota contenuta. Anche con riferimento al mercato del risparmio amministrato, l'Antitrust sottolinea come il posizionamento della target sia contenuto, con quote di mercato a livello provinciale pari al (5-10%), mentre FSI non è presente su tale mercato; In tale mercato sono peraltro presenti numerosi concorrenti, quali tutti i principali gruppi bancari (Intesa Sanpaolo, UniCredit, BBPM
, BPER), in grado di esercitare una notevole pressione concorrenziale.