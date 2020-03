Coronavirus, ABI e sindacati condividono Protocollo per prevenzione

(Teleborsa) -dei lavoratori del credito si uniscononel settore bancario siglando unL'obiettivo, si legge in una nota, è di "fare in modo che l'attività delle banche continui a svolgersi con la massima attenzione alla tutela della salute di tutte le persone interessate, clientela e lavoratrici/lavoratori e in conformità con le previsioni normative". Per fare questo, il Protocollo ha individuato che lo strumento migliore èda parte della clientela deiall'esterno delle filiali,la necessità di recarsi all'interno dellestesse."Il Protocollo di oggi - afferma, Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI - conferma la piena consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, delle imprese associate ad ABI, delle Organizzazioni sindacali e dell'Associazione Bancaria Italiana della particolare situazione di emergenza che sta attraversando il Paese e del ruolo che singolarmente e congiuntamente rivestono a supporto dell'economia nazionale, delle imprese e delle famiglie".