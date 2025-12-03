UniCredit porta SF-24 di Scuderia Ferrari HP in tour

(Teleborsa) - A partire dal 5 dicembre, una showcar Ferrari SF-24 della Scuderia Ferrari HP,
verrà esposta nelle principali piazze italiane, offrendo agli appassionati l’opportunità di ammirarla da vicino e vivere un’esperienza indimenticabile: Unicredit riconferma il proprio impegno nel valorizzare i
l patrimonio sportivo e culturale italiano e nel supportare le comunità locali con un’iniziativa unica che unisce all’insegna di passione, emozione e ricerca dell’eccellenza, valori alla base della partnership
con Scuderia Ferrari HP.Un tour
che toccherà sette città da nord a sud,
colorandole di rosso tra dicembre 2025 e settembre 2026. Ogni tappa sarà un momento di condivisione e celebrazione della sinergia tra UniCredit e Scuderia Ferrari HP, due realtà che condividono valori di tradizione e innovazione, unite dal motto: “Bound by Passion. United in Excellence.”Prime tappe
del tour Torino , dal 5 all’8 dicembre e Verona dal 10 al 14 dicembre.
Il viaggio
proseguirà tra marzo e aprile 2026 con Bologna, Roma, Napoli e Palermo,
per concludersi a Monza e Milano in occasione del Gran Premio d’Italia a settembre (2026), con
un grande evento finale che sigillerà questa straordinaria esperienza.
In ogni tappa sarà possibile osservare e scattare foto con la monoposto e vivere un’esperienza immersiva
nel mondo della Scuderia Ferrari HP. Un'occasione unica per ammirare da vicino un simbolo di tecnologia ingegneristica.Questa iniziativa
- spiega la nota - nasce dalla partnership premium pluriennale tra UniCredit e Scuderia Ferrari HP, annunciata a settembre 2024, basata sull’innovazione e sulla creazione di nuove esperienze per i clienti UniCredit e i fan della Scuderia Ferrari HP. Legando tradizione e innovazione, UniCredit e Ferrari condividono la passione per le alte prestazioni, il valore dell’inclusività e il desiderio di restituire valore alle comunità.