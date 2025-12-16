ABI proroga sospensione rate mutuo per territori colpiti da eventi meteo nel 2024

(Teleborsa) -ha appena diffuso una letterain cui segnala che sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, le Delibere del Consiglio dei Ministri con le quali sonopreviste dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici.La proroga riguarda i, colpiti danel periodo che va dall’8 al 12 settembre 2024 e nei territori delle province didal 19 al 21 ottobre 2024.Le Ordinanze della Protezione Civile fanno riferimento all’per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.