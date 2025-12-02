Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 18:26
25.542 +0,79%
Dow Jones 18:26
47.532 +0,51%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

Ministreto Istruzione e Merito sigla Protocollo con Associazione Nazionale Alpini

Valditara: Diffondere fra le giovani generazioni il loro motto 'Mettere il noi prima dell’io'

Economia, Scuola
Ministreto Istruzione e Merito sigla Protocollo con Associazione Nazionale Alpini
(Teleborsa) - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha siglato un Protocollo d’Intesa con il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) Sebastiano Favero finalizzato a promuovere nelle scuole i valori dell’etica della partecipazione civile volontariato.

Inoltre, il Protocollo prevede il rilascio di un attestato di frequenza alle studentesse e agli studenti che partecipano ai Campi Scuola organizzati dall’ANA per documentare l’esperienza nel loro curriculum e per darne rilevanza durante il colloquio dell’esame di Maturità.

"Gli Alpini hanno svolto un ruolo fondamentale nella difesa della Patria e sono impegnati costantemente in azioni di volontariato. Esprimono valori importanti: solidarietà e altruismo, civismo, coraggio, senso del dovere e spirito di sacrificio, lealtà, attaccamento al territorio e alle radici della comunità, ideali patriottici", ha ricordato il Ministro, aggiungendo "oggi più che mai abbiamo bisogno di diffondere il loro motto fra le giovani generazioni: 'Mettere il noi prima dell'io'".
Condividi
```