Ministreto Istruzione e Merito sigla Protocollo con Associazione Nazionale Alpini

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Istruzione e del Meritoha siglato un Protocollo d’Intesa con il Presidente dell’(ANA) Sebastiano Favero finalizzato ai valori dell’etica dellaInoltre, il Protocollo prevede il rilascio di un attestato di frequenza alle studentesse e agli studenti che partecipano aiper documentare l’esperienza nel loro curriculum e per darne rilevanza durante il colloquio dell’esame di Maturità."Gli Alpini hanno svolto un ruolo fondamentale nella difesa della Patria e sono impegnati costantemente in azioni di volontariato. Esprimono valori importanti: solidarietà e altruismo, civismo, coraggio, senso del dovere e spirito di sacrificio, lealtà, attaccamento al territorio e alle radici della comunità, ideali patriottici", ha ricordato il Ministro, aggiungendo "oggi più che mai abbiamo bisogno di diffondere il loro motto fra le giovani generazioni: 'Mettere il noi prima dell'io'".