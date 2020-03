De' Longhi avvia il riacquisto di azioni proprie

De' Longhi

(Teleborsa) -annuncia l'(share buyback) nei termini autorizzati dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2019 e in linea con quanto comunicato al mercato in data 14 marzo 2019.Il contratto prevede il riacquisto di azioni ordinarie De' Longhi per un numero massimo di azioni pari a n. 3.000.000, a partire dal 16 marzo 2020 e fino al 16 dicembre 2020.Alla data odierna, la Società non detiene direttamente azioni proprie e neppure per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposte persone.Nel fattempo sul listino milanese, rialzo per la società, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,49%.