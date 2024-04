De' Longhi, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,67 euro

De' Longhi

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha approvato ildell'esercizio 2023 e distribuzione di undi 0,67 euro per azione, per un importo totale di circa 101 milioni di euro (in base ai dati disponibili alla data odierna), pagabile a partire dal 22 maggio 2024, con stacco della cedola n.24 il 20 maggio e con record date ex al 21 maggio, pari ad un pay-out ratio del 40% dell'utile netto consolidato.I soci hanno anche: approvato la Politica diper l'esercizio 2024 ed espresso parere favorevole sui Compensi corrisposti nell'esercizio 2023; approvato l'adozione di un piano diazionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di De' Longhi denominato Piano di Performance Shares 2024-2026; rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; conferito delega al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del Piano di Performance Share 2024-2026.