Dl Cura Italia, Corte dei Conti: "Fondamentale graduare e mirare interventi"

(Teleborsa) - "In un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando,, consentendo in tal modo di corrispondere alle attese di cura dei cittadini; mettere in condizioni il personale che vi lavora di poter affrontare l'epidemia operando in sicurezza; preservare la capacità produttiva del sistema economico e le sue potenzialità di crescita; ridurre le difficoltà di lavoratori e famiglie". È quanto sottolinea lanellaIl Dl prevede l'Ilpotrà aumentare diraggiungendo i 104,5 miliardi nel 2020 in termini di competenza e a 154 miliardi in termini di cassa.All'interno di tale contesto, particolare attenzione – afferma la Corte – va riservata alleche, soprattutto nei settori più esposti, "devono essereevitando fallimenti e chiusure che impatterebbero sul mercato del lavoro e sul potenziale di crescita futuro". Le– si legge nella Memoria – devono "essere aiutate ad affrontare le difficoltà poste dalla riduzione dei servizi che impattano sulla organizzazione familiare (bambini minori e anziani o persone non autosufficienti) e, nel caso che la sospensione delle attività economiche dovesse comportare la perdita delle fonti di guadagno, unSe le misure contenute nel decreto all'esame del Senato perseguono queste finalità mobilitando risorse di particolare rilievo, determinante sarà, per la Corte,riducendo al minimo (eventualmente anche con modifiche al testo del decreto-legge) quei passaggi amministrativi non indispensabili che possono determinare un rallentamento e, quindi, una riduzione nell'efficacia delle misure assunte". Fondamentale sarà, inoltre, "la capacità di graduare e mirare gli interventi da operare con il bilancio in deficit". Nella memoria viene, infatti, sottolineata la necessità dispecie non potendo valutare con precisione l'orizzonte temporale entro cui ci si dovrà muovere". Le considerazioni della Corte partono dal presupposto che"alcuni(soprattutto il settore alberghiero, la ristorazione, il trasporto aereo e ferroviario, tutte le attività dello spettacolo come cinema e teatri, le manifestazioni sportive, il commercio non alimentare) mentre(si pensi alla farmaceutica, alle attività dell'indotto della sanità, ai servizi per l'informatica legati all'attivazione delle nuove postazioni di smart working). Dunque "non va abbandonata, ma anzi intensificata, un'che consenta, al riavvio di puntare su interventi più in grado di attivare la crescita anche rimuovendo quei lacci e lacciuoli che limitano senza ragione l'operare di famiglie e imprese".Dal momento che, allo stato attuale, non è possibile prevedere quando l'epidemia verrà superata, – avverte la Corte – "unache potrebbe determinare un. Ciò – viene spiegato nella Memoria – "Questo effetto dipenderà naturalmente oltre che dall'intensità e dalla durata della recessione, dall'elasticità del bilancio al ciclo, a sua volta dipendente dal peso dello Stato nell'economia e dalla struttura della tassazione. Una valutazione complessiva su cui inciderà anche il grado di strutturalità dei migliori risultati registrati a consuntivo nel 2019 (un disavanzo all'1,6 per cento contro il 2,2 per centoprevisto)".Pur se al momento – scrive la Corte – "sembra acquisita un'azione di contenimento delle tensioni sui mercati finanziari in grado di evitare che si allarghino i premi al rischio, con un impatto non trascurabile sui tassi dei titoli del debito sovrano e sulle decisioni di spesa di famiglie e imprese, l. Saranno, quindi,e le cui energie vanno recuperate e sostenute; sarà, inoltre, necessarioanche per ripristinare la normale attività delle strutture ospedaliere una volta superata la crisi". Altre risorse dovranno, infine, essere utilizzate per affrontare le difficoltà economiche di tutti i soggetti che andranno incontro a cadute del reddito e che necessitano di interventi di sostegno. In questo scenario, per la Corte dei Conti,che ha annunciato unSarà, tuttavia, indispensabile – conclude la Memoria – contare sueventualmente anche finanziata con risorse da raccogliere sul mercato attraverso l'emissione diretta di debito, che consenta di garantire una ripresa consistente una volta superata l'emergenza sanitaria". Per quel che riguarda gli interventi dei governi nazionali, – per la Corte – "occorrerà tener presente che anche se non saranno limitati dalle regole di bilancio, temporaneamente sospese, saranno costantemente scrutinati dai mercati e dipenderanno comunque dalle condizioni di sostenibilità del debito. Queste ultime andranno sempre confermate e dipenderanno esse stesse, in ultima analisi, dagli aspetti qualitativi delle misure che si metteranno in campo".