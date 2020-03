Coronavirus, sempre più consumatori rimandano l'acquisto di un'auto nuova

(Teleborsa) - L'emergenza. Se la chiusura degli impianti produttivi occupano le prime pagine, più difficile è individuare i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. Un indagine di MotorK ha rilevato cheUn ruolo centrale in questo cambiamento lo stanno avendo le piattaforme digitali: chi aveva in programma di comprare un’auto, non potendo andare in concessionaria, oggi è sul web. Un'indagine condotta su un campione di 1.000 utenti che, nel periodo considerato, hanno richiesto un preventivo per un'auto nuova, ha rivelato che alle richieste di auto per sostituzione di quella posseduta si sono aggiunte quelle di chi aveva in programma questo acquisto, ma non nell'immediato;. La quasi totalità (97,5%) è disposta ad aspettare la fine della quarantena per recarsi in concessionaria e chiudere la trattativa.Dal lato delle vendite MotorK, invece, ha condotto un'indagine sulle trattative e sui contratti di acquisto di un'auto su un campione di 100 dealer, nel periodo compreso tra il 13 gennaio e il 19 marzo: le limitazioni alla mobilità degli italiani prima, e la chiusura delle filiali poi, hanno determinato un. Di contro, quasi una trattativa su due, dal 9 al 19 marzo, si è trasformata in vendita. Inoltre, c'è una fetta di clienti che si dice disposta ad acquistare una vettura oggi e valuta pratiche innovative come la selezione del veicolo tramite virtual showroom, il blocco dell'auto con una caparra pagata online e la firma digitale dei documenti di acquisto e finanziamento.