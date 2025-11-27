Germania, indice GfK dicembre migliora a -23,2

(Teleborsa) -. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -23,2 punti, rispetto al -24,1 di novembre. Gli analisti stimavano un aumento più contenuto del sentiment a -23,6 punti.Diminuiscono leggermente le aspettative sulla situazione economica, con l'indicatore che scende di 1,9 punti rispetto al mese precedente a quota -1,1 punti. Aumenta di 3,3 punti l'indicatore sulla propensione all'acquisto che si attesta a -6,0 punti. Quello sulle aspettative dei redditi sale di 2,4 punti e si posiziona a -0,1 punti."Con la stabilizzazione, il clima dei consumatori si attesta attualmente quasi esattamente al livello dell'anno precedente. Questa è una buona notizia anche per il settore retail per quanto riguarda le spese natalizie: i dati indicano un andamento stabile. I consumatori sono in uno stato d'animo simile a quello dell'anno scorso", spiega. "Da un lato, questo mostra una certa stabilità nel sentiment dei consumatori, ma dall'altro rivela anche che i consumatori non si aspettano una ripresa significativa nel breve termine."