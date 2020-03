Gruppo FOS approva bilancio 2019 e acquisto azioni

Gruppo FOS

(Teleborsa) -ha approvato il, che chiude con un valore della produzione in crescita del 25% a 12,2 milioni di euro eL'EBITDA di è attestato a 2,2 milioni (+29%), mentre ildagli 0,4 milioni del 2018. Posizione Finanziaria netta positiva per 0,6 milioni (nel 2018 -3,1 Milioni).Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di FOS S.p.a. presenta un utile pari ad 294.989 euro ed il CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea la destinazione dell'utile a riserva.Deliberata la proposta diper un periodo dia far data dall'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell’assemblea, convocata in prima convocazione il prossimo 30 aprile 2020. L’autorizzazione viene richiesta per l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un massimo del 2% del capitale sociale, per un controvalore massimo acquistato pari a 350.000 euro.