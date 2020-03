OMS:"Emergenza in Asia non è finita"

(Teleborsa) - "".Lo ha dichiaratoper il Pacifico occidentale in un briefing in videoconferenza. "Anche nei paesi e nelle aree di questa regione in cui la curva dei contagi si è appiattita,", ha aggiunto il consigliere tecnico Matthew Griffith, citando Singapore e Corea del Sud.", ha aggiunto Kasai, avvertendo i paesi in cui si registra una riduzione dei casi a non abbassare la guardia, altrimenti il coronavirus potrebbe ritornare con forza.Il funzionario ha poi citato i paesi con risorse limitate, come quelli nelle isole del Pacifico, poiché devono spedire all'estero i campioni per le diagnosi, ma le restrizioni nei trasporti lo stanno rendendo più difficile. Griffith ha aggiunto chel'e