Amundi rinnova struttura con cinque divisioni e tre regioni

(Teleborsa) - Amundi , colosso europeo della gestione del risparmio e controllato da Crédit Agricole , ha annunciato una serie di nomine per semplificare l'organizzazione, rafforzare il supporto ai clienti, supportare lo sviluppo nelle regioni e nei segmenti di mercato in forte crescita, migliorare la trasversalità e l'agilità aziendale.



L'organizzazione è da oggi strutturata in cinque divisioni: Strategia, Finanza e Controllo, guidata da Nicolas Calcoen, Deputy Chief Executive Officer; Clienti, guidata da Fannie Wurtz, Deputy General Manager, Head of Clients Group; Investimenti, guidata da Vincent Mortier, Deputy General Manager, Chief Investment Officer; Operazioni e Tecnologia, guidata da Claire Cornil, Chief Operating Officer; Trasformazione, Risorse Umane e Comunicazione, guidata da Sarah Finkelstein, Chief Transformation Officer.



L'organizzazione è inoltre strutturata in tre regioni: Europa, supervisionata da Olivier Mariée, Presidente Europa; Asia, supervisionata da Fannie Wurtz, Presidente Asia; Nord America, supervisionata da Nicolas Calcoen, Presidente Nord America.



Il General Management Committee di Amundi è composto da: Valerie Baudson, Chief Executive Officer; Nicolas Calcoen, Deputy Chief Executive Officer; Fannie Wurtz, Deputy General Manager, Head of Clients group and Chair Asia; Vincent Mortier, Deputy General Manager, Chief Investment officer; Claire Cornil, Chief Operating Officer; Sarah Finkelstein, Chief Transformation Officer; Olivier Mariée, Chair Europe, Head of Joint Ventures and International Partner Networks; Benoît Tassou, Head of French Partner Networks, Chair of CPRAM; Céline Boyer-Chammard, General Secretary; Philippe d’Orgeval, Deputy Chief Investment Officer; Isabelle Senéterre, Head of Human Resources; Cinzia Tagliabue, Head of Italy; Eric Vandamme, Chief Risk Officer.



Sono state inoltre annunciate le seguenti nomine all'interno di Amundi: Thierry Ancona, Vice-Chair of the Clients group; Gaetan Delculée, Head of Distribution & Private Banks; Alexandre Lefebvre, Head of the Private Assets and Alternatives business; Adrienne Meunier, Deputy Head of Human Resources.

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