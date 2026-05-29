Leonardo, Ministero degli Interni rumeno ordina due C-27J Spartan Next Generation

(Teleborsa) - Il Ministero degli Affari Interni della Romania ha ordinato due velivoli da trasporto tattico C-27J Spartan di Leonardo nell'ambito dello strumento europeo SAFE (Security Action for Europe), per rafforzare le capacità nazionali di intervento in situazioni di emergenza, protezione civile e supporto umanitario.



I due aeromobili saranno gestiti dall'Ispettorato Generale dell'Aviazione del Ministero, coordinato dal Dipartimento per le Situazioni di Emergenza, e saranno impiegati sia in Romania che in Europa per missioni di cooperazione nell'ambito della gestione delle emergenze. La consegna del primo velivolo è prevista per il 2029. Il contratto comprende kit di missione specifici, supporto logistico, addestramento e infrastrutture.



I due C-27J saranno i primi in configurazione Next Generation consegnati alla Romania, che porta così a 9 il totale degli Spartan acquisiti dal paese. Il programma globale raggiunge quota 102 velivoli ordinati da 22 operatori in 19 paesi. La configurazione Next Generation introduce nuovi sistemi avionici, comunicazioni più avanzate e miglioramenti aerodinamici, mantenendo la piena interoperabilità con le versioni precedenti.

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