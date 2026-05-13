Alluvioni 2026: dall’INPS nuove misure di sostegno al reddito

(Teleborsa) - L’INPS ha pubblicato la circolare n. 54 del 13 maggio 2026, con la quale fornisce le istruzioni operative e contabili per l’applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante misure urgenti di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana.



Il provvedimento introduce un nuovo strumento di tutela, sotto forma di ammortizzatore sociale 'unico', finalizzato a garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore privato, inclusi quelli agricoli, colpiti dagli eventi alluvionali, che abbiano subito la sospensione dell’attività lavorativa o siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro a causa degli eventi alluvionali verificatisi nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.







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