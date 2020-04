Si muove in territorio positivo il settore viaggi e intrattenimento a Milano (+1,12%)

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

Ftse MidCap

Autogrill

bassa capitalizzazione

FNM

Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Performance positiva per il, sebbene ilevidenzi un'intonazione decisamente negativa.Ilha aperto a 24.143,5, e sta ora trattando a 24.706,9, in aumento di 273,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue al ribasso a 131, dopo aver avviato la seduta a 134.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,71%.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,98%.Ben comprata i, che segna un forte rialzo dell'1,71%.