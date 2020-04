Stallo su Coronabond, Francia propone Fondo europeo

(Teleborsa) - Un, al posto dell'ipotesi di obbligazioni comuni, con la specifica missione di superare la. E con una scadenza: durerebbe tra. Questa la proposta lanciata dallaper cercare di uscire dallo stallo che si è creato sulle resistenze agli, da una parte, e all'uso deil fondo salva Stati, dall'altra, sul come affrontare a livello di area euro le necessità finanziarie straordinarie dovute alla pandemia.Laviene spiegata del Ministro dell'Economia Bruno Le Maire sul Financial Times. "E' assolutamentemantenere la posta aperta a finanziamenti di lungo termine che ci consentano d fronteggiare una situazionedice."Non dobbiamo essere ossessionati dalla parola. Dobbiamo invece fissarci sulla necessita' di avere strumenti forti per assicurarci una ripresa dopo questa crisi", prosegue.Per questo, visto che la, non riesce ad avanzare, allora bisogna puntare su un altro tipo di strumento, ma con obiettivi analoghi:"Un fondo con una durata diun tempo limitato - dice Le Maire - con la possibilità di creare un debito comune ma solo nell'ambito di quel fondo, potrebbe risultare più accettabile" ai Paesi che si oppongono agli eurobond.secondo il Ministro francese.