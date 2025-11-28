Milano 10:12
Francia, Prezzi produzione (YoY) in ottobre

Francia, Prezzi produzione (YoY) in ottobre
Francia, Prezzi produzione in ottobre su base annuale (YoY) -0,8%, in calo rispetto al precedente +0,1%.

