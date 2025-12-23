Milano 22-dic
doValue lancia primo fondo focalizzato su crediti garantiti da Fondo di Garanzia MCC

(Teleborsa) - doValue, provider italiano di servizi finanziari strategici e quotato su Euronext Milan, ha annunciato il lancio di Lounge, un nuovo fondo a conferimento focalizzato su crediti garantiti dal Fondo di Garanzia MCC, creato in partnership tra la società del Gruppo attiva nell'alternative asset management, Gardant Investor SGR, e tre banche italiane.

Il conferimento iniziale ammonta a circa 200 milioni di euro di GBV di crediti deteriorati, con potenziale di ulteriore espansione in futuro grazie al rilevante volume di finanziamenti in essere garantiti dal Fondo di Garanzia MCC nel mercato italiano e alla struttura competitiva del fondo a conferimento, che lo posiziona come uno strumento efficiente di ottimizzazione dell'attivo ponderato per il rischio (RWA) per le banche conferenti.

doValue opererà sia in qualità di special servicer che di master servicer per gli asset gestiti dal fondo. Il mandato segue l'ottimo track record del Gruppo nella gestione di NPL garantiti dallo Stato, con circa 3.000 garanzie statali già gestite da doValue a partire dal 2024 e oltre 3.000 ulteriori attualmente in fase di gestione.
