EIF investe 70 milioni di euro in Klima2, fondo di Alantra per transizione energetica

(Teleborsa) - Il(EIF), la divisione del Gruppo Banca Europea per gli Investimenti specializzata in investimenti azionari in piccole e medie imprese (PMI) e mid-cap, haper il prossimo fondo diper la crescita nella transizione energetica, Klima Energy Fund II ().Klima2 investirà in un. Proseguirà la strategia implementata con successo da Klima1, che ha potuto contare anche sul sostegno del EIF come investitore principale. Klima fa parte di Alantra Asset Management, che gestisce 16,9 miliardi di euro in investimenti diretti e indiretti in società private e quotate nel mid-market europeo.Sulla base del suo primo investimento, Klima2 punterà a investirein aziende consolidate con tecnologie comprovate e un forte potenziale di crescita, tipicamente attraverso modelli B2B in settori quali la produzione di energia pulita, i mercati energetici, le infrastrutture di rete e di stoccaggio, l'efficienza energetica e il trasporto sostenibile."Attraverso questo investimento nel fondo Klima2, l'EIF promuove l'innovazione per accelerare la transizione verso un sistema energetico pulito e un'economia a basse emissioni di carbonio in Europa - ha detto- Non vediamo l'ora di rafforzare la nostra proficua collaborazione con Alantra per continuare a coltivare e supportare il vivace ecosistema europeo delle aziende greentech"."Il continuo supporto dell'EIF è un forte riconoscimento della strategia che abbiamo sviluppato con Klima1 e dell'impatto ottenuto finora - ha commentato- Mentre prepariamo Klima2, non vediamo l'ora di consolidare questa collaborazione per supportare la prossima ondata di innovatori europei che guideranno la transizione energetica".