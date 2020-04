Agricoltura, Bellanova: disoccupati, cassintegrati e irregolari per fronteggiare calo stagionali

(Teleborsa) - L'potrebbe costringere a restare nei loro paesi molti stagionali agricoli extra comunitari che arrivano ogni anno in Italia e negli altri paesi europei per il periodo della raccolta.ha calcolato chein tutto il Continente eDa qui ladella titolare dell'Agricolturadinel settore agricolo, per far fronte al calo di stagionali.L'idea arriva da un'intervista della Bellanova a Fanpage.it. "Ci sono lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza o un sussidio perché l'azienda è chiusa, a queste persone noi dobbiamo dare l'opportunità di contribuire a mantenere la normalità della vita delle nostre famiglie e quindi anche impiegandoli temporaneamente nel settore agroalimentare".: "Quei lavoratori che oggi sono irregolari nel nostro Paese, ma hanno lavorato magari attraverso il caporalato nei campi", spiega Bellanova, aggiungendo "sono persone alle quali dobbiamo dare uno strumento per la regolarizzazione, ma sono persone fondamentali per procedere alla normale attività nei campi".