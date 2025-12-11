ISTAT, nel terzo trimestre calo di 45mila occupati

(Teleborsa) -, l’input di lavoro utilizzato complessivamente dal sistema economico è aumentato dello 0,7% in termini congiunturali e del 2% in termini tendenziali.Il, stimato dalla Rilevazione sulle forze di lavoro al netto degli effetti stagionali, è in lieve calo rispetto al trimestre precedente, attestandosi; alla diminuzione dei dipendenti a termine (-51 mila, -2,0%) e alla stabilità di quelli a tempo indeterminato si contrappone la crescita del numero di indipendenti (+14 mila, +0,3%). Il tasso di occupazione è pari al 62,5%, (-0,1 punti), risultando in calo per gli uomini, i giovani e nelle regioni centro-settentrionali, stabile per le donne, i 35-49enni e nel Mezzogiorno, e in crescita soltanto per i 50-64enni. Ilscende al 6,1% (-0,2 punti) e quello di inattività sale al 33,3% (+0,3 punti).Nelle imprese dell’, spiega l', le posizioni lavorative dipendenti, al netto degli effetti stagionali, crescono di 0,4% rispetto al trimestre precedente, stessa crescita per i full time e leggermente inferiore per i part time (+0,2%). Nel confronto tendenziale, le posizioni lavorative crescono dell’1,6%, con una dinamica più intensa nella componente full time (+1,7%) rispetto a quella part time (+1,3%). Al netto della stagionalità, la quota delle posizioni a tempo parziale sul totale delle posizioni registra una lieve flessione rispetto al trimestre precedente (-0,1 punti percentuali) attestandosi a 28,8%; l’incidenza della componente dei part time si riduce della stessa intensità anche su base annua.Leaumentano sia rispetto al trimestre precedente (+1,0%) sia in confronto al terzo trimestre 2024 (+1,3%). Le ore di cassa integrazione (Cig) diminuiscono in termini tendenziali di 1,5 ore ogni mille ore lavorate. Prosegue dal trimestre precedente, anche se in deciso rallentamento, il calo delle posizioni in somministrazione, sia su base congiunturale (-0,1%) sia nel confronto tendenziale (-1,9%). Il lavoro intermittente, invece, mantiene una dinamica in crescita da dodici trimestri, più lieve nel confronto congiunturale (+0,5%) e più sostenuta su base annua (+6%).L'indice destagionalizzato delper Ula aumenta dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, a seguito della crescita sia della componente retributiva sia dei contributi sociali (+0,7% e +1,2%, rispettivamente). Su base annua l’aumento del costo del lavoro è del 3,3%, per effetto della crescita delle retribuzioni (+2,8%) e, soprattutto, dei contributi sociali (+4,8%).Il, pari all’1,8%, aumenta di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e diminuisce di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre del 2024.