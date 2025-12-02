Spagna, disoccupazione in calo più delle attese a novembre

(Teleborsa) - Scende più delle attese lainnel mese di. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di(-0,77%), rispetto alla crescita di 22.100 unità del mese di ottobre. Le stime degli analisti erano per un calo più contenuto, ovvero di 12.400 unità.Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia undi 161.000 unità (-6,2%).Ildei disoccupati si è attestato a 2.424.961 persone, il livello più basso per il mese di novembre dal 2007.La, si attesta a 188.322 unità, il livello più basso mai raggiunto in questo mese da quando viene compilata la serie storica.