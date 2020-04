Arterra avvia il programma di acquisto di azioni proprie

Arterra Bioscience

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana ha deliberato, in esecuzione e nel rispetto dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dell'Assemblea dei soci in data 20 settembre 2019.Il Programma avrà una durata, per quanto concerne l’acquisto, in una o più volte, delle azioni proprie, di 18 mesi a far data dalla delibera occorsa il 20 settembre 2019Il numero massimo di azioni che potranno essere acquistate è pari al 20% delle azioni costituenti il capitale sociale e quindi 1.310.916; essendo tuttavia prevista la facoltà di disporre in ogni tempo delle azioni in portafoglio, è possibile, una volta rientrati al di sotto della soglia del 20%, ricominciare ad acquistare le azioni, ovviamente in misura tale che le azioni proprie detenute dall'Emittente non superino il predetto limite.Arterra Bioscience rende noto che, al 2 aprile 2020, non detiene azioni proprie.