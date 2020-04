Ministra Dadone a Teleborsa: smart working, digitale, 120 giovani in PA, Inps, Reddito Emergenza

(Teleborsa) -. È stata Presidente del Comitato per la legislazione ed è componente del collegio dei Probiviri del Movimento 5 Stelle., ha parlato al telefono. Tutto il Paese si è trovato improvvisamente di fronte a una situazione senza precedenti nella storia recente. Dunque, anche nell’ambito delle pubbliche amministrazioni,. Il lavoro agile ha tante ricadute positive, tra cui quella di consentire una migliore conciliazione dei tempi di vita con quelli professionali.che comunque la condivisione di uno spazio fisico di lavoro fornisce più facilmente.. Lo smart working sta diventando la normalit"Per la Pubblica amministrazione, con il passaggio dalla logica della timbratura del cartellino e dell’adempimento a quella della responsabilità, della fiducia e del risultato. Ma questo passaggio".. La transizione digitale non è ancora completamente conclusa, è evidente, servirà una- alle grandi sfide di modernizzazione e rivoluzione culturale in termini di organizzazione del lavoro, modalità di accesso e erogazione di servizi e soddisfacimento delle esigenze reali da parte delle amministrazioni.- mi passi il termine - anche e soprattutto in vista delle sfide cui il Paese sarà chiamato dopo l'attuale fase emergenziale"."L’Inps ha avuto, tutti, senza precedenze per chi arriva prima. Più in generale, abbiamo reso più snelle le procedure per le amministrazioni che comprano tecnologia, a partire dai servizi cloud.e abbiamo permesso di lavorare in modalità agile anche con pc e tablet dei dipendenti."."Il Governo, con il ministro Catalfo, ci sta lavorando. Mi permetta, però, di sottolineareche in questa fase, ancor più che in condizioni normali. Per fortuna,oggi persino tanti criticie ne stanno riconoscendo".