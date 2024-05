Natalità, Papa Francesco: serve impegno maggiore da parte di tutti i governi

(Teleborsa) - Dopo le polemiche di ieri con la ministra della Famiglia,, che ha lasciato il palco dell'Auditorium della Conciliazione dove sono in corso gli Stati Generali della Natalità a seguito della contestazione di studentesse e studenti dell'Università La Sapienza di Roma, oggi l'ospite più atteso è, accolto dagli applausi della platea. "Il numero delleè il primo indicatore della speranza di un popolo. Senza bambini e giovani, un Paese perde il suo desiderio di futuro", ha dichiarato nel suo intervento."In, ad esempio, l'età media è attualmente di quarantasette anni, in altri paesi è di 26, e si continuano a segnare nuovi record negativi – ha proseguito il pontefice –. Purtroppo, se dovessimo basarci su questo dato, saremmo costretti a dire che l'Italia sta progressivamente perdendo la suanel domani, come il resto d'Europa: il Vecchio Continente si trasforma sempre più in un continente vecchio, stanco e rassegnato, così impegnato ad esorcizzare le solitudini e le angosce da non saper più gustare, nella civiltà del dono, la vera bellezza della vita".Il Papa ha dichiarato che "ilsi trasforma sempre più in un continente vecchio, stanco e rassegnato. Nonostante tanto impegno non si riesce a invertire la rotta: come mai non si ferma questa emorragia di vita? Come mi ha detto uno studioso di demografia, in questo momento gliche danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anti contraccettivi: uno distrugge la vita, l'altro la impedisce". "La questione è complessa ma non può e non deve diventare un alibi per non affrontarla. Ildi figli e nipoti si costruisce con la fatica di genitori e nonni. Per questo uso la parola lungimiranza", ha aggiunto.Papa Francesco ha quindi sottolineato la necessità "di un, perché le giovani generazioni vengano messe nelle condizioni di poter realizzare i propri legittimi sogni". "Si tratta di attuare serie ed efficaci scelte in favore della– ha proseguito –. Ad esempio, porre una madre nella condizione di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli; oppure liberare tante giovani coppie dalla zavorra della precarietà occupazionale e dell'impossibilità di acquistare una casa". "Realismo, lungimiranza e coraggio", sono le tre parole utilizzate dal Papa per indicare le basi per la promozione della natalità da parte dei governi."Mi rivolgo particolarmente ai giovani – ha sottolineato – . So che per molti di voi il futuro può apparire inquietante, e che tra denatalità, guerre, pandemie e mutamenti climatici non è facile mantenere viva la speranza. Ma non arrendetevi, abbiate, perché il domani non è qualcosa di ineluttabile: lo costruiamo insieme, e in questo 'insieme' prima di tutto troviamo il Signore".