Coronavirus, contagi e malati "rallentano". Ma non in Lombardia. In Italia 566 morti

(Teleborsa) - Sono complessivamente, con un incremento di. Dei 103.616 malati complessivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in più rispetto a ieri, e 72.333 sono quelli in isolamento domiciliare.per aver contratto il Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. Le persone guarite sono salite a 35.435, in 1224 più di ieri.Questi isulla situazione del nostro Paese di oggidiffusi dal. I nuovi positivi registrati in Regione Lombardia, invece,, portando così il totale a 60.314.Ma l'Assessore al Welfare. In cura in nelle terapie intensive ci sono 33 pazienti in meno, 1.143 in tutto;. Positivi risaliti anche nellaè il numero dei nuoviPer quanto riguarda le, cominciando naturalmente dal personale sanitario.Circa, prima causa dei contagi l'indisciplina dei cittadini nel rispettare restrizioni e distanziamenti, il vicepresidente della Regione,, mentre anche sabato, come nel resto della scorsa settimana, si era registrato un aumento della mobilità dei lombardi.