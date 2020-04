Bellanova: priorità è garantire accesso al cibo agli indigenti

(Teleborsa) - La: garantire l'accesso al cibo alle persone indigenti. Nel corso dell'incontro odierno svoltosi in videoconferenza con gli assessori regionali all'Agricoltura, infatti, la Ministra ha voluto sottolineare come si tratti di "un'emergenza cui dobbiamo assolutamente fare fronte perché l'aumento delle richieste da parte delle famiglie non può lasciarci assolutamente indifferenti"."Non abbiamo perso tempo - ha voluto precisare Bellanova - dopo aver previstoe aver condiviso con il tavolo di lavoro la ripartizione delle risorse destinate alla tipologia dei prodotti in piena sintonia con gli enti caritativi.". "Quanto al metodo – ha sottolineato la Ministra – nel dialogo con il tavolo e gli enti interessati si è tenuto conto dello storico degli acquisti, delle scorte, dei fabbisogni e se possibile anche della territorialità dei prodotti che vengono distribuiti per aree geografiche". Infine, Teresa Bellanova ha ricordato che "è già in pubblicazione in il decreto da 6 milioni di euro per garantire il latte agli indigenti ed è altrettanto imminente la pubblicazione del bando per l'acquisto".