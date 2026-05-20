Aspi, Giana: nel primo trimestre oltre 500 milioni investiti per la rigenerazione della rete

(Teleborsa) - "Per noi la priorità è la sicurezza, intesa come sicurezza dell’infrastruttura, sicurezza dei viaggiatori, sicurezza dei lavoratori". Lo ha affermato l’Amministratore delegato del Gruppo Autostrade per l’Italia Arrigo Giana intervenuto al panel "Infrastrutture e priorità", nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento.



"Partendo da questa priorità - prosegue Giana - avanza a pieno ritmo la realizzazione dell’ampio programma di rigenerazione della rete autostradale: solo nel primo trimestre del 2026 sono stati investiti 525 milioni di euro tra manutenzioni e ammodernamento dell’infrastruttura, in linea con un piano annuale da 2,5 miliardi di euro".



Ribadendo il ruolo strategico della rete autostradale nel sistema economico e logistico del Paese, Giana ha poi aggiunto: “L’84% della logistica continua a scegliere la gomma per gli spostamenti e l’80% degli addetti alla manifattura italiana lavora a meno di 20 chilometri da un casello autostradale: questi dati confermano quanto la rete continui a essere fondamentale per la competitività dei territori, la mobilità delle persone e la logistica delle merci. La rete autostradale è stata, è e rimarrà il perno del trasporto su gomma in Italia".



Ampio spazio è stato infine dedicato all’innovazione tecnologica e all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella gestione della mobilità: "Il nostro obiettivo – conclude Giana - è costruire infrastrutture capaci di adattarsi ai cambiamenti e di anticiparli. In questo contesto la tecnologia è fattore abilitante nel segno della sicurezza e l’efficienza della rete. Il nostro programma punta a garantire altri cinquant’anni di vita alle infrastrutture del Paese, guardiamo al futuro della mobilità e delle nuove generazioni".

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