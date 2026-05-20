Regno Unito, inflazione aprile frena al 2,8% ma accelerano prezzi produzione

(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'inflazione del Regno Unito nel mese di aprile 2026. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un incremento dello 0,7% su base mensile, inferiore al +0,9% atteso ed in linea con il +0,7% del mese precedente. Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 2,8%, al di sotto dlele attese (3%) ed in rallentamento rispetto al 3,3% del mese precedente.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in aumento dello 0,7% su base mensile, contro il +0,85% del consensus, dopo il +0,4% di marzo. La variazione tendenziale si attesta al 2,5%, inferiore al 3,1% precedente ed al 2,6% atteso.



L'ONS ha pubblicato anche i dati die prezzi alla produzione, che evidenziano, sempre nel mese di aprile, un aumento dell'1,4% su base mensile, in linea con il mese precedente e rispetto al +1% atteso. A livello annuale, si è registrata una importante variazione pari a +4%, rispetto al +2,8% atteso e dopo il +3% del mese precedente.



L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha registrato un incremento dello 0,7% su mese (+0,2% il mese precedente), mentre è salito del 2,4% su base annuale (+2% precedente).

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