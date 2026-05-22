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Germania, indice IFO migliora a 84,9 punti e fa meglio delle attese

Economia, Macroeconomia
Germania, indice IFO migliora a 84,9 punti e fa meglio delle attese
(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese l'indice IFO della Germania a maggio. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, l'indice si è attestato a 84,9 punti rispetto agli 84,5 punti di aprile e risulta migliore rispetto agli 84,2 punti del consensus.

L'indice sulle condizioni attuali si attesta a 86,1 punti, dagli 85,4 del mese precedente, e risulta superiore agli 85,1 punti del consensus.

Meglio delle attese amnche il sottoindice relativo alle aspettative, che si posiziona a 83,8 punti, in rialzo rispetto agli 83,5 precedenti ed attesi.
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