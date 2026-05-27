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Londra: brillante l'andamento di Marks & Spencer

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Marks & Spencer
Seduta vivace oggi per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,87%.
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