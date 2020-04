Commercialisti: Fondo centrale per la garanzia per PMI non adeguato

(Teleborsa) - Le risorse previste dal decreto Cura Italia e dal dl Liquidità. A sostenerlo è il Consiglio nazionale dei commercialisti, secondo cui "le risorse aggiuntive stanziate dal governo sul Fondo centrale di garanzia per le PMI – pari a 1,729 miliardi di euro – non sono sufficienti a coprire nemmeno la metà delle potenziali richieste di finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato fino al 25% del fatturato e comunque fino a un massimo di 25mila euro"."È evidente che la coperta è troppo corta",. Secondo quanto stimato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, infatti, le potenziali richieste di finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI ammonterebbero a 58,5 miliardi. Contando gli stanziamenti aggiuntivi previsti dai due decreti emergenziali e ipotizzando "una leva finanziaria di 14 (tale per cui per ogni euro stanziato il Fondo rilascia 14 euro di garanzie), queste risorse sono sufficienti a erogare garanzie per non più di 24,2 miliardi di euro".per rendere la dotazione del fondo adeguata alle ambizioni dichiarate dal governo e alle conseguenti aspettative delle imprese e dei lavori autonomi".