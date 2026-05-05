Loeser (Arca Fondi): significativo vantaggio economico per aderente a fondo pensione

L'intervento al SdR 2026

(Teleborsa) - "In tema di gestione della rendita pensionistica, constatiamo che tra un approccio passivo-conservativo e uno attivo (che punti sull'azionario), con una speranza di vita post pensione di circa 20 anni c'è un differenziale di rendimento che può arrivare a 2/3 punti, che con questo orizzonte temporale è un significativo vantaggio economico per l'aderente al fondo pensione". Lo ha detto l'amministratore delegato di Arca Fondi SGR, Ugo Loeser, durante la tavola rotonda organizzata da Arca Fondi SGR e Itinerari Previdenziali al Salone del Risparmio.



"Ma il vantaggio è anche per il gestore, che può continuare a fare investimenti in economia reale, e dunque per l'intero sistema Paese, che finanzia la sua crescita economica", ha aggiunto.



"Il comparto garantito, di fatto, garantisce solo il capitale, ma comporta rendimenti prossimi allo zero - ha sostenuto Loeser - In un contesto di tassi reali come quelli odierni, non è realistico aspettarsi rendimenti elevati e garanzia del capitale. Con il life cycle, invece, si riesce a far coesistere questi obiettivi, poichè prevede l'assunzione di un certo grado di rischio finanziario che sul lungo periodo sarà mitigato dalla capacità dei mercati di recuperare nel tempo".

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