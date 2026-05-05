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PMI servizi USA in aprile

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PMI servizi USA in aprile
USA, PMI servizi in aprile pari a 51 punti, in aumento rispetto al precedente 49,8 punti (la previsione era 51,3 punti).
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