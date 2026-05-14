Bruno (Generali AM): FNSI funziona come modello, buona richiesta da investitori già clienti

(Teleborsa) - Il Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI) "nella nostra esperienza sembra funzionare parecchio". Lo ha detto Salvatore Bruno, Deputy CIO Generali Asset Management, al convegno di AssoNEXT - l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.



"Dopo la prima finestra di sottoscrizione che si è chiusa a gennaio, ce ne sarà una seconda per la fine giugno - ha spiegato - Per quanto riguarda il nostro fondo, c'è stata una buona richiesta da parte di investitori istituzionali già nostri clienti, quindi evidentemente non è in effetti un problema di rischio".



"Forse c'è un problema o un tema di come queste iniziative vengono confezionate e presentate - ha detto Bruno - Secondo me insistere in questo connubio tra pubblico e privato può essere una delle vie da percorrere per attrarre ulteriormente il capitale in questo segmento di mercato. Probabilmente il pubblico sotto un certo punto di vista diluisce la percezione del rischio in un segmento di mercato di per sé rischioso. Anche se, come è stato detto giustamente, non sempre un problema di rischio e probabilmente un nome noto dell'asset management costituisce di per sé anche un po' la garanzia".



"Sta di fatto che però, dopo il primo closing, il capitale a disposizione di questo fondo è aumentato di un 15-20%, quindi non poco, anche se il fondo di per sé non è grandissimo e ci sono manifestazioni di interesse piuttosto interessanti, anche per il secondo closing a fine giugno", ha aggiunto.



"Quindi è un'iniziativa che secondo me segnala qual è lo strumento che in questo momento sembra poter funzionare per attrarre maggiori capitali nel segmento - ha sostenuto Bruno - Certo, si può fare di più da un punto di vista fiscale, uno dei problemi del PIR è che al termine del periodo di agevolazione fiscale di solito si disinveste, quindi si possono creare delle formule per prolungare in qualche modo l'incentivo fiscale, magari renderlo progressivo cioè aumentarlo man mano che sia aumenta il periodo di permanenza nell'investimento".

Condividi

```