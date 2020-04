Petrolio a picco: AIE fredda entusiasmi di taglio produzione

Light crude

(Teleborsa) -protagonista di uni: ilè addirittura scivolatoi al barile, con scambi a 19,73 USD (-1,89%),mentre ilcede ilo 3,78% aal barile.A dare il colpo di grazia alle quotazioni dl greggio ha contribuito l, che parlando dei tagli decisi da, ha ammesso che "non c'èda compensare una tale perdita di domanda nel breve periodo". Insomma, anche il taglio di 10 milioni deciso dai produttori, che farà crollare la domanda di energia, ed in più, l'AIE disegna un quadro drammatico:con 29 milioni di barili in meno previsti per aprile e 26 milioni a maggio, poi, sempre che i provvedimenti di lockdown vengano rimossi.Per contro, la, anche per effetto di una guerra commerciale fra produttori, dal momento che ientreranno in vigore, e che al di fuori del cartellodaranno uncon tagli per per 3,5-3,6 milioni. Vi sono poiri cheal piano per stabilizzare i prezzi, attraverso l'acquisto di barili per le riserve strategiche, come(USA, India, Corea del Sud e Cina si sono impegnati ad acquistare 200 milioni di barili)., avverte il Direttore dell'AIE,, aggiungendo cheper allineare l'offerta al calo della domanda.Assieme agli insufficienti tagli produttivi, lei, mettendo a dura prova la capacità di stoccaggio a livello globale e la logistica.