Autostrade: pronti bandi da 450 milioni per attività di ingegneria

Atlantia

(Teleborsa) -(Gruppo) annuncia il via adi euro,relativi a. Nelle prossime settimane, infatti, saranno emessi una serie di bandi di gara per attività di progettazione e assistenza tecnica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, verifiche alla progettazione, prove e verifiche sui materiali e collaudi.L'iniziativacon la finalità di dare concreto impulso e continuità al piano di investimenti di ASPI.e prevede servizi di direzione lavori e coordinamento sicurezza per alcuni interventi di manutenzione nelle tratte autostradali di. Tra le principali attività che riguardano i servizi di ingegneria messi a gara figurano lavori e interventi di ammodernamento complessivo della rete, come ad esempio il piano di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, l’ammodernamento di alcune tratte di barriere anti-rumore, interventi di manutenzione non ricorrente su tutta la rete nazionale gestita dalla società.In generale l’attivazione dei servizi di Ingegneria è unoperativa deglie delle attività dicontenuti nelrecentemente approvato dalla società. Il valore complessivo del piano è didi euro, nele prevedepari aE' stata creata proprio in questi giorno una, che entrerà a regime a partire dal prossimoe, con oltretra tecnici e ingegneri specializzati, rappresenterà", con circa 250 ingegneri che saranno neo-assunti.previsti dal Piano di Trasformazione che potrebbero essere. Si tratta di opere già approvate dal MIT e confermate anche nel PEF recentemente presentato dalla società.Un segnale chiaro da parte di Autostrade per l'Italia che scommette sulla possibilità di trovare un accordo con il governo che consentirebbe di attivare investimenti di cui il Paese ha bisogno nella fase di uscita dal Covid.