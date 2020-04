USA, ancora più di 2.700 vittime ma Trump vede "luce in fondo al tunnel"

(Teleborsa) -. Con queste parole il Presidente americanocommenta il piano per la ripresa dell'attività economica "in sicurezza" in molti Stati del Sud.Intantodi Coronavirus negli Stati Uniti –solo nella giornata di ieri – con un. In crescita anche il numero deistando ai dati aggiornati questa mattina dalla John Hopkins University, quelli accertati in tutti e 50 gli Stati americani sono, almeno 258mila nel solo Stato di New York.Frattanto, l'ai pazienti di Covid-19 di curarsi con il- un farmaco anti-malaria idrossiclorina e l'antibiotico azitromicina, perché potrebbe avere diversi, tra cui l'. Infine, ilha messosu una possibileanche peggiore di quella attuale vista la concomitanza con la stagione influenzale.