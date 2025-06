Wall Street poco mossa, Trump valuta candidati per sostituire Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 42.982 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 6.092 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il(+0,21%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,32%).Gli investitori hanno valutato le, in audizione al Senato dopo la testimonianza del giorno prima alla Camera. Secondo Powell, i dazi dell'amministrazione Trump potrebbero causare solo un improvviso aumento dei prezzi, ma il rischio che possano causare un'inflazione più persistente è abbastanza elevato da indurre la banca centrale a essere cauta nel considerare ulteriori tagli dei tassi, "È un. In quanto responsabili del mantenimento della stabilità dei prezzi, dobbiamo gestire questo rischio. È tutto ciò che stiamo facendo", ha sottolineato.Intanto, Trump è tornato a insultare Powell, definito "stupido" e "terribile", e ha detto di conoscere tre o quattro candidati per il suo ruolo, quando gli è stato chiesto se avesse già iniziato i colloqui con i potenziali candidati che potrebbero sostituire Powell una volta terminato il mandato nel 2026. Il Wall Street Journal ha riferito che(+1,18%) e(+0,51%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei(-1,39%),(-1,37%) e(-1,13%).Tra i(+1,17%),(+1,00%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,58%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,03%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,00%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.Al top tra i, si posizionano(+4,33%),(+3,59%),(+2,34%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,40%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,24 punti percentuali. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,79%.scende del 3,30%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,2%; preced. 2,4%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 247K unità; preced. 245K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,1%; preced. -6,3%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,1%; preced. -6,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%).