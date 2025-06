Usa, in vigore dazi di Trump su acciaio e alluminio al 50%

(Teleborsa) - Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora locale (le 06:00 in Italia) i nuovidal resto del mondo. Si amplia così la guerra commerciale del presidente statunitense, con una mossa destinata ad alimentare le tensioni con i principali partner economici del Paese.ha firmato ieri sera l'ordine esecutivo che aumenta i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dal 25% al 50%., due settori considerati strategici e che il presidente della Casa Bianca vuole proteggere."Ho ritenuto necessario aumentare i dazi doganali sull'acciaio e sull'alluminio per adeguare le importazioni e garantire che non mettano a repentaglio la sicurezza nazionale", si legge nel decreto. Secondo il presidente americano, "queste nuove tariffe saranno più efficaci nelproveniente da paesi stranieri, che sta minando la competitività delle industrie siderurgiche e di alluminio degli Stati Uniti"."Sebbene i dazi doganali finora imposti abbiano fornito un sostegno essenziale ai prezzi sul mercato americano, essi – sottolinea il decreto – non hanno consentito a queste industrie di sviluppare e mantenere un tasso di utilizzo delle capacità produttive sufficiente alla loro sostenibilità e in vista delle esigenze della difesa nazionale".Ilè stato al momento risparmiato dall'ordine esecutivo di Trump. L'imposta rimane al 25% per il Regno Unito in base all'accordo tariffario tra Regno Unito e Usa firmato il mese scorso, che prevede la soppressione delle imposte su acciaio e alluminio. Tuttavia, scrive la Bbc, l'accordo non è ancora entrato in vigore, il che significa che gli esportatori di acciaio del Regno Unito dovranno pagare tariffe fino ad allora, e potrebbero dover affrontare importi più elevati se il patto dovesse vacillare.+ USA,TRUMP FIRMA PER ALZARE AL 50% DAZI ALLUMINIO E ACCIAIO ++Donald Trump firmerà oggi l'ordine esecutivo per portare al 50% i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.(vedi servizio delle ore 19.52) (ANSA) - WASHINGTON, 03 GIU - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che aumenta i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dal 25% al ;;50%, due settori considerati strategici e che il presidente della Casa Bianca vuole proteggere. Il decreto specifica che le nuove tariffe entreranno in vigore dalla mezzanotte di oggi. «Ho ritenuto necessario aumentare i dazi doganali sull'acciaio e sull'alluminio per adeguare le importazioni (...) e garantire che non mettano a repentaglio la sicurezza nazionale», si legge nel decreto. Secondo il presidente americano, «queste nuove tariffe saranno più efficaci nel contrastare l'eccesso di produzione a basso costo proveniente da paesi stranieri, che sta minando la competitività delle industrie siderurgiche e di alluminio degli Stati Uniti». «Sebbene i dazi doganali finora imposti abbiano fornito un sostegno essenziale ai prezzi sul mercato americano, essi non hanno consentito a queste industrie di sviluppare e mantenere un tasso di utilizzo delle capacità produttive sufficiente alla loro sostenibilità e in vista delle esigenze della difesa nazionale», si legge nel decreto. (ANSA). SAV 03-GIU-25 23:15 NNN