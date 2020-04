DEF, Confindustria rivede stime PIL 2020: calo tra 8-10%

(Teleborsa) - L'intervento delper sostenere la liquidità delle imprese èanche se ancora, e senza precedenti nella storia moderna del Paese, che la pandemia sta provocando sul. Lo ha detto la Direttrice generale di Confindustriain audizione oggi in Parlamento sulNel pomeriggio ha preso la parola del Centro Studi,, in audizione sul: "Con la decisione del Governo di rimandare l'inizio delle riaperture ci sono da considerare almeno due settimane in più di blocco delleche comportano "una caduta aggiuntiva deldiin uno scenario internazionale che peggiora, avverte il direttore.Il CsC: ad oggi "la caduta delsi, quando era vista al. E ancora: "ilcontro il 150 stimato a marzo dal centro studi - ha detto Manzocchi - in ragione dell'effetto combinato delle nuove previsioni sul calo dele delle nuove misure fiscali".alle nuove misure che il Governo intende adottare, in particolare "a partire dal primo gennaio. L'associazione di viale dell'Astronomia ha chiesto però che soprattutto in questa fase per le imprese"auspica" poi che nelle prossime settimane si riesca a raggiungere un'intesa a livello europeo per fronteggiare gli effetti economici del coronavirus che "porti al varo di un piano coordinato a livello europeo, della dimensione di almenoe che comprenda anche trasferimenti verso i Paesi membri più colpiti, come indicato dalla Presidente della Commissione UE", ha sottolineato ancora."Secondo nostre stime - ha proseguito Manzocchi - già un piano straordinario, fatto inizialmente anche con misure per la liquidità e, poi, soprattutto di investimenti in sanità, infrastrutture e digitalizzazione, sarebbe in grado di contribuire al tasso di crescita in Italia e nell'Eurozona per rispettivamente 2,5 e 1,9 punti percentuali.- "Il piano europeo, ha concluso, dovrebbe essere affiancato da un grande piano diper rendere la nostra economia sostenibile. L'equilibrio economico è necessariamente, anche un equilibrio ambientale e sociale. Occorrono investimenti per realizzare la transizione, non solo per contribuire al recupero macroeconomico dopo la crisi da Covid-19. Investimenti i cui costi sono, però, nel lungo periodo, ampiamente superati dai benefici, grazie allo sviluppo di tecnologie più efficienti, ai risparmi sulla