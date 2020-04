Fase 2, De Micheli: ipotesi buono mobilità da 200 euro per bici e monopattini

(Teleborsa) -torneranno in movimento circa 3 milioni di persone sull'intero territorio nazionale e il 10% utilizzerà i mezzi pubblici. La Ministra Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ha fatto il punto sul tema trasporti in occasione del Question Time alla Camera:– occorre che sia le aziende dei trasporti sia l'utenza si attengano all'osservanza di misure necessarie a garantire il regolare svolgimento di questa seconda fase al fine di ulteriormente contenere il contagio".Al vaglio dell'esecutivo, e la possibilità di abbassare la soglia che rende obbligatoria la presenza di un mobility manager – figura professionale specializzata nell'organizzazione dei trasporti – all'interno di un'azienda da 300 a 100 dipendenti.ha parlato anche della possibilità di inserire nel prossimo Decreto misure riguardo piste ciclabili e modifiche al Codice della Strada al fine di favorire la mobilità alternativa.Tra le misure indicate dal Ministero, ha ricordato la Ministra,. Prevista anche un'apposita segnaletica e percorsi guidati garantiranno i flussi unidirezionali in entrata e uscita dalle stazioni e sui mezzi i quali viaggeranno appunto con posti contingentati. Questi provvedimenti, come ha spiegato la De Micheli, dovranno essere, quindi prolungamento delle attivitàe rivalutazione degli orari di lavoro."Per raggiungere tale obiettivo - ha detto ancora la Ministra dei Trasporti -. La collaborazione dell'utenza riveste un ruolo essenziale".