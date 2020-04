Reno de Medici, utile 1° trimestre cresce a 9,4 milioni

Reno de Medici

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre con undi Euro, inrispetto ai 7,9 milioni di Euro del 31 marzo 2019.ammontano a 182,6 milioni di Euro, in lieve flessionerispetto ai 183,7 milioni registrati nel primo trimestre 2019. L'ha raggiunto 20,1 milioni di Euro rispetto ai 19,1 milioni dello stesso periodo del 2019 (. L’EBITDA margin si è attestato all’11% in aumento rispetto al 10,4% consuntivato nello stesso periodo del 2019. Il Risultato Operativo Consolidato (EBIT) ammonta a 12,3 milioni di Euro, in aumento (+2,6%) rispetto ai 12 milioni di Euro a fine marzo 2019.L’Consolidato al 31 marzo 2020 ammonta a, con una riduzione di 2 milioni di Euro rispetto al 31 marzo 2019 (52 milioni di Euro).Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Michele Bianchi quale Amministratore Delegato e nominato al suo interno i Comitati e l’Organismo di Vigilanza per il triennio 2020-2022 e fino ad approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022.Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che è terminato il triennio di riferimento del Piano di Stock Grant 2017-2019 ed ha deliberato l’assegnazione gratuitaall'Ad Michele Bianchi del numero massimo di azioni ordinarie di Reno De Medici, come previsto dal Piano di Stock Grant 2017-2019, a far data da oggi ed entro il 30 giugno 2020. Il CdA ha poi deliberato l’attribuzione di diritti relativi al “Piano di Stock Grant 2020-2022” e al Piano di Phantom Stock Grant 2020-2022”, approvati dall’Assemblea degli Azionisti in data odierna, attribuendo complessivamente 2.070.000 diritti relativi al Piano di Stock Grant 2020-2022 e 2.070.000 diritti relativi al Piano di Phantom Stock Grant 2020-2022. Tra i beneficiari sono ricompresi l’Amministratore Delegato e di Dirigenti con Responsabilità Strategica della Società.